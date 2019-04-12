Samsung при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S5e дарит наушники AKG

С 12 апреля в России стартовали заказы на новый планшет Samsung Galaxy Tab S5e, который предлагают за 34 990 рублей, причем первые покупатели получат в подарок наушники AKG Y500 Wireless.

Презентация планшета Galaxy Tab S5e состоялась в феврале. В этом устройстве установили Super AMOLED дисплей с диагональю 10,5 дюйма. Его разрешение составляет 2560х1600 пикселей.

В основе планшетного компьютера лежит однокристальная система Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти аппарат получил 64 ГБ.

Основная камера в новике 13 Мп, а фронтальная 8 Мп. За автономную работу устройства отвечает аккумулятор 7040 мАч. Также планшет получил четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Стоит отметить, что подарочные наушники AKG Y500 Wireless получили несколько очень привлекательных особенностей, среди которых технология Ambient Aware, позволяющая не снимая наушников слышать, что происходит вокруг.

Рекомендованная розничная цена на беспроводные наушники AKG Y500 Wireless 10 990 рублей.