Samsung при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S5e дарит наушники AKG

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13 мая : суббота

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Samsung при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S5e дарит наушники AKG

12.04.2019 20:37

С 12 апреля в России стартовали заказы на новый планшет Samsung Galaxy Tab S5e, который предлагают за 34 990 рублей, причем первые покупатели получат в подарок наушники AKG Y500 Wireless.
Презентация планшета Galaxy Tab S5e состоялась в феврале. В этом устройстве установили Super AMOLED дисплей с диагональю 10,5 дюйма. Его разрешение составляет 2560х1600 пикселей.

В основе планшетного компьютера лежит однокристальная система Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти аппарат получил 64 ГБ.

Основная камера в новике 13 Мп, а фронтальная 8 Мп. За автономную работу устройства отвечает аккумулятор 7040 мАч. Также планшет получил четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Стоит отметить, что подарочные наушники AKG Y500 Wireless получили несколько очень привлекательных особенностей, среди которых технология Ambient Aware, позволяющая не снимая наушников слышать, что происходит вокруг.

Рекомендованная розничная цена на беспроводные наушники AKG Y500 Wireless 10 990 рублей.

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