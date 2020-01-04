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Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

04.01.2020 19:41

Samsung представила свои топовые игровые мониторы серии Odyssey с очень большой глубиной кривизны и высокими показателями.
В частности, были показаны мониторы G9 и G7. Первый будут продавать только с 49-дюймовой панелью, а вторая модель будет доступна с 32 и 27-дюймовыми экранами.

В Odyssey G9 установили панель QLED HDR1000 VA с разрешением 5120 × 1440 пикселей. Соотношение сторон экрана 32:9 и как заявлено производителем в мониторе применена глубина кривизна 1000R.

Матрица новинки работает на частоте до 240 Гц, а время отклика пикселя составляет 1 мс.


Odyssey G7 оснащен уже более скоромными характеристиками. Не зависимо от диагонали разрешение экрана составляет 2560х1440 пикселей, к тому же в дисплеях уже используется панель HDR600 VA с максимальной яркостью 600 кд/м2.


Соотношение сторон у G7 – 16:9. Во всех показанных мониторах на обратной стороне реализована подсветка с разными эффектами.

Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.

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