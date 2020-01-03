Samsung презентовал смартфон Galaxy S10 Lite с пластиковым корпусом

Корейская компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy S10 Lite. Про этот аппарат до презентации появлялось много информации, и теперь она практически вся подтверждена.

Galaxy S10 Lite скоро поступит в продажу и в России, причем уже известна его рекомендованная розничная цена.

Купить новинку можно будет с середины января по цене 44 990 рублей. Samsung в России смартфон Galaxy S10 Lite предложит в синем, черном и белом исполнении.

Устройство получило 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей с отверстием по центру верхней части, в котором расположена одинарная фронтальная камера с датчиком на 32 Мп. Сам дисплей получил разрешение 2400х1080 пикселей.

Под матрицей экрана установлен сканер отпечатка пальца. На тыльной стороне в большом прямоугольном блоке смартфона находится тройная камера идентичная Galaxy A51.

Основной датчик камеры на 48 Мп, а помогает ему сверхширокоугольная на 12 Мп и для макросьемки используется 5 Мп фотосенсор.

В новом смартфоне компания применила новую систему оптической стабилизации Super Steady OIS. Что касается «железа» аппарата, то в основе системы лежит процессор Snapdragon 855, который дополняет ОЗУ объемом на 6 или 8 ГБ.

Постоянной памяти доступно 128 ГБ. Батарея в устройстве на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Samsung Galaxy S10 Lite поступит в продажу под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Размеры смартфона 75,6х162,5х8,1 мм и вес 186 г. Стоит отметить, что до официальной презентации компания блогерам разослала Galaxy S10 Lite и в Сети сразу после показа смартфона были опубликованы обзоры, благодаря которым выяснилось, что в аппарате за 44 990 рублей пластиковый корпус.