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3 февраля : пятница

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Samsung представила удешевленный Galaxy Note10 Lite со стилусом

03.01.2020 23:42

Samsung после показа Galaxy S10 Lite представила упрощенную версию смартфона со стилусом, которая получила название Galaxy Note10 Lite и на российском рынке ее можно будет купить 39 990 рублей.
Данный аппарат будет интересен тем, кто хочет получить все возможности стилуса S Pen при этом не платить за устройство свыше 60 тыс. рублей.

В основе Galaxy S10 Lite лежит процессор Exynos 9810. Оперативной памяти предложат 6 или 8 ГБ, а флеш-накопитель доступен только на 128 ГБ.

Батарея в новинке на 4500 мАч, и она, как и в Galaxy S10 Lite, поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.
Дисплей в смартфоне диагональю 6,7-дюйма и это Super AMOLED матрица Infinity-O. Разрешение экрана 2400х1080 пикселей.

С фронтальной стороны установлена 32 Мп камера, и ее разместили в отверстии экрана. На тыльной стороне расположена тройная камера с датчиками по 12 Мп каждый.

Размеры смартфона 76,1х163,7х8,7 мм, вес 199 г. В продажу новинка поступит в красном, черном и белом цвете.

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