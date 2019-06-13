Samsung представила телевизор с диагональю 7,4 метра

Samsung представила телевизор с диагональю 7,4 метра13.06.2019 23:23
Samsung представила свой флагманский огромный телевизор диагональю 7,4 метра.
Новинка относится к серии The Wall Luxury, а ее дебют состоялся в прошлом году в январе на выставке CES.
Первой моделью серии стала 146-дюмовая панель, а позже выпустили 75-дюймовую версию телевизора.
Теперь дошла очередь и до 292 дюймовой версии с тонкими рамками. Толщина этого телевизора всего 3 см, он создан по технологии MicroLED со светодиодами, срок службы которых составляет 100 тысяч часов.
Разрешение 292 дюймового телевизора 8К. Модель оснащена самыми передовыми технологиями и графической системой Quantum Processor Flex.
Цены на огромные телевизор компания Samsung пока не озвучила, но скорее всего он будет предлагаться для компаний, которым есть куда ставить такую панель.
Просмотры: