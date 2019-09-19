Samsung представила смартфон Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч

Samsung представила свой новый смартфон, в котором установили очень большой по объёму аккумулятор.

Презентация модели Galaxy M30s состоялась в Индии. На показе было сказано, что в новый корейский смартфон установили батарею на 6000 мАч.

Для сравнения в Galaxy M30 был размещен аккумулятор на 5000 мАч.

Процессор в смартфоне установлен фирменный — Exynos 9611. Оперативной памяти в зависимости от версии будут использовать 4 или 6 ГБ, а энергонезависимой памяти 64 или 128 ГБ.



Дисплей в смартфоне 6,4-дюймовый с разрешением Full HD+ и вырезом в верхней части под фронтальную камеру с датчиком на 16 Мп.

На тыльной стороне аппарата разместили блок с тройной камерой и сканером отпечатка пальца. Основная камера смартфона получила датчики 48, 8 и 5 Мп.



В Индии Samsung Galaxy M30s будет доступен по цене $196 за версию с 4/64 ГБ и $238 за 6/128 ГБ.

В продаже аппарат появится 29 сентября, но пока неизвестно доберется ли он до российского рынка.