Samsung представила смартфон Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч

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19 октября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Samsung представила смартфон Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч

19.09.2019 12:09

Samsung представила свой новый смартфон, в котором установили очень большой по объёму аккумулятор.

Презентация модели Galaxy M30s состоялась в Индии. На показе было сказано, что в новый корейский смартфон установили батарею на 6000 мАч.

Для сравнения в Galaxy M30 был размещен аккумулятор на 5000 мАч.

Процессор в смартфоне установлен фирменный — Exynos 9611. Оперативной памяти в зависимости от версии будут использовать 4 или 6 ГБ, а энергонезависимой памяти 64 или 128 ГБ.


Дисплей в смартфоне 6,4-дюймовый с разрешением Full HD+ и вырезом в верхней части под фронтальную камеру с датчиком на 16 Мп.

На тыльной стороне аппарата разместили блок с тройной камерой и сканером отпечатка пальца. Основная камера смартфона получила датчики 48, 8 и 5 Мп.


В Индии Samsung Galaxy M30s будет доступен по цене $196 за версию с 4/64 ГБ и $238 за 6/128 ГБ.

В продаже аппарат появится 29 сентября, но пока неизвестно доберется ли он до российского рынка.

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