Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A10s

Samsung представила новый бюджетный смартфон А-серии, который стал улучшенной версией Galaxy A10, представленного в феврале.

Новый аппарат получил название Galaxy A10s, и в нем в отличие от предшественника установлен сканер отпечатка пальца и батарея увеличенной емкости.

Samsung Galaxy A10s оснастили 6,2-дюймовым экраном Infinity-V с каплевидным вырезом под фронтальную 8 Мп камеру. Разрешение экрана составляет 1520х720 пикселей.



Под «капотом» установлен восьмиядерный процессор. Его название не раскрывают, но предполагается что это чип MediaTek Helio P22.

Оперативной памяти установлено 2 ГБ, постоянной 32 ГБ и ее можно расширить картой памяти формата microSD объёмом до 512 ГБ.

На задней панели Galaxy A10s появилась двойная камера с 13+2 Мп датчиками, а еще там размещен сканер отпечатка пальца.

Поставляться Samsung Galaxy A10s будет с Android 9 Pie и фирменной оболочкой One UI. Сроки выхода новинки и цены корейская компания пока не озвучила.