Samsung представила новый смартфон Galaxy A20s

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.19 EUR/RUB: 70.59 BTC/USD: 8490.9

26 октября : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung представила новый смартфон Galaxy A20s

26.09.2019 13:47

Samsung полноценно представила свой новый недорогой смартфон Galaxy A20s. Пару дней назад он был анонсирован в Малайзии, но тогда компания не стала раскрывать все характеристики устройства.
На глобальном рынке Samsung Galaxy A20s придет на смену Galaxy A20. Новинка лишилась AMOLED экрана, и теперь в ней установлена IPS матрица, при этом в Galaxy A20s добавили тройную камеру, вместо двойной как у предшественника.

За процессор корейский производитель раскрыл минимум информации. Так, было указано, что это восьмиядерная платформа с частотой 1,8 ГГц. Источники ранее сообщали, что это Snapdragon 450.

В продаже будет две конфигурации с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Батарея в смартфоне на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

На задней панели устройства находится сканер отпечатка пальца и тройная камера с модулями на 13, 8 и 5 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп.

Дисплей в смартфоне диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+.


Размеры аппарата 63,3х77,5х8 мм масса 183 г. В продаже будет четыре цветовых решения – черный, красный, зелёный и синий. Цена на Galaxy A20s пока не объявлена.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги