Samsung представила новый смартфон Galaxy A20s

Samsung полноценно представила свой новый недорогой смартфон Galaxy A20s. Пару дней назад он был анонсирован в Малайзии, но тогда компания не стала раскрывать все характеристики устройства.

На глобальном рынке Samsung Galaxy A20s придет на смену Galaxy A20. Новинка лишилась AMOLED экрана, и теперь в ней установлена IPS матрица, при этом в Galaxy A20s добавили тройную камеру, вместо двойной как у предшественника.

За процессор корейский производитель раскрыл минимум информации. Так, было указано, что это восьмиядерная платформа с частотой 1,8 ГГц. Источники ранее сообщали, что это Snapdragon 450.

В продаже будет две конфигурации с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Батарея в смартфоне на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

На задней панели устройства находится сканер отпечатка пальца и тройная камера с модулями на 13, 8 и 5 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп.

Дисплей в смартфоне диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+.



Размеры аппарата 63,3х77,5х8 мм масса 183 г. В продаже будет четыре цветовых решения – черный, красный, зелёный и синий. Цена на Galaxy A20s пока не объявлена.