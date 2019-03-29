Samsung представила новый планшет со стилусом Galaxy Tab A 8.0

Samsung продолжает развивать устройства со стилусом и очередной новинкой стал 8-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0.

В прошлом месяце был показан Galaxy Tab A 10.1, который стал более доступной версией Galaxy Tab S5e, а теперь линейку планшетов дополнили 8-дюймовой версией. В этом устройстве установлен дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей.

Процессор в Galaxy Tab A 8.0. установлен фирменный – Exynos 7904. Новинка будет предлагаться только с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Причем память можно расширить картой памяти формата microSD. В базовой версии планшета будут только модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0 LE, а еще предложат модификацию с LTE модемом.

Заявлено, что планшет на одном заряде способен проработать до 11 часов, а такое количество времени ему обеспечит встроенная батарея на 4200 мАч. Цены на новинку, а также дата старта продаж пока не озвучена.