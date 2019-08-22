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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Samsung представил смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s

22.08.2019 21:48

Samsung обновила свою бюджетную линейку смартфонов серии-A. Так, были представлены Galaxy A50s и A30s.

Эти модели получили голографическую заднюю панель и более мощные батареи с поддержкой быстрой зарядки.
В Galaxy A50s установлен 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2340 пикселей. В верхней части дисплея вырез под фронтальную 32 Мп камеру.

На задней панели устройства разместили тройную камеру, а сканер отпечатка пальца установлен под дисплеем.

Основной датчик фотомодуля на 48 Мп, а два остальных на 5 и 8 Мп. Под капотом установлен фирменный процессор Exynos 9610. Оперативной памяти в зависимости от версии будет 4 или 6 ГБ.

Постоянной памяти предложат 64 или 128 ГБ. Встроенную память можно расширить картой формата microSD объёмом до 512 ГБ.

Батарея в Galaxy A50s на 4000 мАч и имеет с поддержку быстрой зарядки мощностью до 15 Вт.

В Galaxy A30s уже используется дисплей с разрешением 720×1560, а еще у него проще камеры.

В частности, фронтальная получила разрешение 16 Мп, а основная предлагается с датчиками 25+5+8 Мп.

Также в устройстве установили младшую модель процессора — Exynos 7904 и оперативной памяти 3 или 4 ГБ. Постоянной памяти предложат от 32 до 128 ГБ.
К сожалению Samsung пока не озвучила цены и сроки выхода Galaxy A50s и A30s.

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