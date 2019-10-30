Samsung представила ноутбуки Galaxy с экранами QLED

Samsung представила новые ноутбуки Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion. Эти модели компания оснастила QLED экранами с диагональю 13,3 и 15,6 дюйма. Разрешение матриц Full HD.

Стоит отметить, что представленные новинки являются первыми в мире с QLED экранами.

Внешне Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion очень сильно отличаются между собой, при этом «начинка» у них практически одинаковая.

В ноутбуках установили 16 ГБ оперативной памяти, SSD накопитель до 1 ТБ и процессоры от компании Intel.

В Galaxy Book Flex используются чипы Intel Core 9-го поколения серии Ice Lake. В Galaxy Book Ion установили процессоры серии Comet Lake.



Новинка Galaxy Book Flex является ноутбуком-трансформером с сенсорным экраном и поддержкой стилуса S Pen. Эта модель будет предлагаться в 13 и 15-дюмовой версии.

Galaxy Book Ion классический ноутбук, который представлен в двух вариантах с 13 и 15-дюймовым экраном.

Данная модель позиционируется как рабочее устройство, в котором можно расширить оперативную память и установить дополнительный SSD.

Для всех представленных моделей предусмотрена конфигурация с дискретной видеокартой GeForce MX250.

Новинки в продаже появятся в декабре, а цены на ноутбуки будут озвучены позже.