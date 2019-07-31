Samsung представила мощный профессиональный планшет со стилусом

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31 августа : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Samsung представила мощный профессиональный планшет со стилусом

31.07.2019 23:33

Samsung не стала проводить конференцию для презентации своего мощного профессионального планшетного компьютера Galaxy Tab S6.

Его просто рассекретили в Сети и выпустили рекламный ролик, в котором рассказали про все возможности планшета со стилусом.

Планшет оказался во многом уникальным, ведь он очень тонкий и его толщина составляет 5,7 мм. Также он стал первым в мире планшетным компьютером, который оснащен сразу и подэкранным сканером отпечатка пальца, и системой распознавания лица пользователя.

Помимо этого в нем реализовали функцию управления жестами без прикосновения к экрану, но эта технология работает только во время воспроизведения видео и показа презентации. Стилус S Pen в планшете крепится на магнитах к задней панели, там он и подзаряжается.

В устройстве еще установили двойную основную камеру на 13 и 2 Мп, фронтальная камера на 8 Мп. Также в Galaxy Tab S6 установили четыре динамика AKG.

Дисплей в новинке на 10,5 дюйма с разрешением 2560х1600 пикселей. Под «капотом» разместили мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и минимум 128 ГБ постоянной памяти, а еще будет предложена версия с 256 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор в планшете на 7040 мАч, и по заявлению производителя его хватит на 15 часов воспроизведение видео. Вес устройства 420 г.

В продаже будут доступны цвета: Cloud Blue, Rose Blush и Mountain Grey. Базовая версия планшета оценивается в $649, а с 256 ГБ памяти будет стоить $729 ГБ.

На глобальном рынке Galaxy Tab S6 появится в августе. Каждый покупатель новинки в подарок получит бесплатных четыре месяца YouTube Premium и три месяца Spotify Premium.

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