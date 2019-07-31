Samsung представила мощный профессиональный планшет со стилусом

Samsung не стала проводить конференцию для презентации своего мощного профессионального планшетного компьютера Galaxy Tab S6.

Его просто рассекретили в Сети и выпустили рекламный ролик, в котором рассказали про все возможности планшета со стилусом.

Планшет оказался во многом уникальным, ведь он очень тонкий и его толщина составляет 5,7 мм. Также он стал первым в мире планшетным компьютером, который оснащен сразу и подэкранным сканером отпечатка пальца, и системой распознавания лица пользователя.

Помимо этого в нем реализовали функцию управления жестами без прикосновения к экрану, но эта технология работает только во время воспроизведения видео и показа презентации. Стилус S Pen в планшете крепится на магнитах к задней панели, там он и подзаряжается.

В устройстве еще установили двойную основную камеру на 13 и 2 Мп, фронтальная камера на 8 Мп. Также в Galaxy Tab S6 установили четыре динамика AKG.

Дисплей в новинке на 10,5 дюйма с разрешением 2560х1600 пикселей. Под «капотом» разместили мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и минимум 128 ГБ постоянной памяти, а еще будет предложена версия с 256 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор в планшете на 7040 мАч, и по заявлению производителя его хватит на 15 часов воспроизведение видео. Вес устройства 420 г.

В продаже будут доступны цвета: Cloud Blue, Rose Blush и Mountain Grey. Базовая версия планшета оценивается в $649, а с 256 ГБ памяти будет стоить $729 ГБ.

На глобальном рынке Galaxy Tab S6 появится в августе. Каждый покупатель новинки в подарок получит бесплатных четыре месяца YouTube Premium и три месяца Spotify Premium.

