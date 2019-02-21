Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Samsung в Сан-Франциско сегодня представила серийный смартфон Galaxy Fold. Это первый аппарат компании с гибким экраном, который уже 26 апреля поступит в продажу, причем корейский производитель его во втором квартале привезет и в РФ.

Для Samsung Galaxy Fold компании пришлось создать много новых технологий и первая из них связана с экраном. Для него создан специальный полимерный слой в два раза тоньше, чем у уже известных аналогов.

Также потребовалось создать соединительный модуль, обеспечивающий не только механизм сгибания, но также и надёжную защиту гибкого экрана.

На презентации про Galaxy Fold не стали раскрывать все подробности, но было сказано, что в нем большой дисплей получил диагональ 7,3-дюйма, его соотношение сторон 4,2:3, а разрешение QXGA+.

Для удобства использования пользователю в смартфоне доступен еще один экран, который работает когда аппарат сложен. Причем его диагональ 4,6 дюйма, а разрешение HD+.

Но поскольку устройство в сложенном состоянии узкое, то соотношение второго дисплея пришлось сделать 21:9. Над вторым экраном установлена так называемая фронтальная камера с модулем 10 Мп и диафрагмой F/2,2.

В разложенном состоянии пользователю будет доступна еще двойная камера с матрицами на 8 и 10 Мп, их диафрагма F/1,9 и F/2,2 соответственно.

На задней панели еще установили тройную камеру, а она самая качественная. Основной модуль 16 Мп с диафрагмой F/2,2, второй объектив на 12 Мп с разной диафрагмой F/1,5 и F/2,4, причем в этом модуле еще добавлена оптическая стабилизация. Последний датчик тоже на 12 Мп и он обеспечивает двухкратный оптический зум.



Что касается «железа», то тут пока известно только про память. Так, оперативной памяти в Galaxy Fold 12 ГБ, постоянной 512 ГБ, а вот про процессор на презентации умолчали, упомянув только, что он восьмиядерный. Гибкий смартфон получил сканер отпечатка пальца, который решили разместить на боковой грани.

Особенностью смартфона еще стала батарея, которых две и суммарно она ёмкостью 4380 мАч, причем смартфон можно заряжать и одновременно передать заряд другим устройствам через встроенную беспроводную зарядку.

Для гибкого экрана компании пришлось очень сильно переработать операционную систему Android 9.0, которая позволяет сразу переключатся между экранами.

Так, работая на внешнем экране, раскрыв смартфон пользователь сразу продолжит работать с тем же приложением. На гибком экране можно сразу открыть три программы. Не забыл производитель добавить в Samsung Galaxy Fold поддержку станции DeX.

В продажу Fold поступит 26 апреля. За него просят $1980. Сколько он будет стоить в РФ пока неизвестно, но было сказано, что его на российском рынке начнут предлагать во втором квартале 2019 года.

Источник «ГазетаDAILY«