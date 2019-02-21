Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.51 EUR/RUB: 74.33 BTC/USD: 3812.6

25 марта : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

21.02.2019 00:11

Samsung в Сан-Франциско сегодня представила серийный смартфон Galaxy Fold. Это первый аппарат компании с гибким экраном, который уже 26 апреля поступит в продажу, причем корейский производитель его во втором квартале привезет и в РФ.
Для Samsung Galaxy Fold компании пришлось создать много новых технологий и первая из них связана с экраном. Для него создан специальный полимерный слой в два раза тоньше, чем у уже известных аналогов.

Также потребовалось создать соединительный модуль, обеспечивающий не только механизм сгибания, но также и надёжную защиту гибкого экрана.

На презентации про Galaxy Fold не стали раскрывать все подробности, но было сказано, что в нем большой дисплей получил диагональ 7,3-дюйма, его соотношение сторон 4,2:3, а разрешение QXGA+.

Для удобства использования пользователю в смартфоне доступен еще один экран, который работает когда аппарат сложен. Причем его диагональ 4,6 дюйма, а разрешение HD+.

Но поскольку устройство в сложенном состоянии узкое, то соотношение второго дисплея пришлось сделать 21:9. Над вторым экраном установлена так называемая фронтальная камера с модулем 10 Мп и диафрагмой F/2,2.

В разложенном состоянии пользователю будет доступна еще двойная камера с матрицами на 8 и 10 Мп, их диафрагма F/1,9 и F/2,2 соответственно.

На задней панели еще установили тройную камеру, а она самая качественная. Основной модуль 16 Мп с диафрагмой F/2,2, второй объектив на 12 Мп с разной диафрагмой F/1,5 и F/2,4, причем в этом модуле еще добавлена оптическая стабилизация. Последний датчик тоже на 12 Мп и он обеспечивает двухкратный оптический зум.


Что касается «железа», то тут пока известно только про память. Так, оперативной памяти в Galaxy Fold 12 ГБ, постоянной 512 ГБ, а вот про процессор на презентации умолчали, упомянув только, что он восьмиядерный. Гибкий смартфон получил сканер отпечатка пальца, который решили разместить на боковой грани.

Особенностью смартфона еще стала батарея, которых две и суммарно она ёмкостью 4380 мАч, причем смартфон можно заряжать и одновременно передать заряд другим устройствам через встроенную беспроводную зарядку.

Для гибкого экрана компании пришлось очень сильно переработать операционную систему Android 9.0, которая позволяет сразу переключатся между экранами.

Так, работая на внешнем экране, раскрыв смартфон пользователь сразу продолжит работать с тем же приложением. На гибком экране можно сразу открыть три программы. Не забыл производитель добавить в Samsung Galaxy Fold поддержку станции DeX.

В продажу Fold поступит 26 апреля. За него просят $1980. Сколько он будет стоить в РФ пока неизвестно, но было сказано, что его на российском рынке начнут предлагать во втором квартале 2019 года.

Источник «ГазетаDAILY«

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги