Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung 7 августа в Нью-Йорке представила флагманские смартфоны со стилусом. Galaxy Note впервые за всю историю получил сразу две модели в серии.

На презентации были показаны Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Для младшей версии еще создана 5G-модификация, но она будет предлагаться только для некоторых рынков.

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.

В основе новинок лежит новый восьмиядерный процессор Exynos 9825 с частотой до 2,73 ГГц. Оперативной памяти в аппаратах до 12 ГБ, а флеш-памяти до 512 ГБ. Будет еще и поддержка карт памяти до 1 ТБ.

Экран новинок получил название Cinematic Infinity. Для него характерны практически незаметные боковые рамки и отверстие по центру верхней части дисплея. В нем расположена одинарная фронтальная камера с 10 Мп датчиком, автофокусом и диафрагмой f/2,2.

Что касается самого дисплея, то в Galaxy Note 10 его диагональ составляет 6,3-дюйма, а в Note 10+ 6,8-дюйма. Разрешение матриц 2280х1080 пикселей и 3040х1440 точек соответственно.

Оба экрана поддерживают HDR10+. На тыльной стороне у Galaxy Note 10 расположили тройную камеру с 16 Мп ультра-широкоугольным объективом, второй модуль будет на 12 Мп с переменной апертурой f1,5/f2,4 и оптической стабилизацией.

Третий датчик тоже на 12 Мп, но он уже является телеобъективом с оптической стабилизацией. В Note 10+ камеры такие же, но еще есть четвертый модуль ToF.

Памяти в смартфонах будет 8 ГБ в младшей версии и 12 ГБ в старшей, а постоянной памяти 256 ГБ и 512 ГБ.

Стилус S Pen тоже получил обновление. Теперь в нем добавили новые возможности редактирования текста, реализовали поддержку распознавания жестов — S Pen Air и добавили новые датчики.

Еще в Samsung обещают расширять функционал S Pen путем выпуска новых обновлений.

Новинки лишились 3,5-мм разъёма для наушников, а вместо него пользователям придется пользоваться USB Type-C, при этом в комплекте с устройством будет поставляться специальный переходник.

Батарея в Galaxy Note 10 встроена на 3500 мА•ч. Она поддерживает быструю зарядку на 25 Вт.

В Galaxy Note 10+ аккумулятор уже на 4300 мА•ч, и он способен заряжаться от блока питания мощностью 45 Вт.

Еще в смартфонах есть поддержка беспроводной зарядки с функцией подзарядки других устройств. В России Galaxy Note10 и Note10+ поступят в продажу 23 августа. Их можно будет купить по цене 76 990 и 89 990 рублей.

Смартфоны будут предлагаться в цветах Аура (градиентный), черный, красный для Note10 и Аура (градиентный), белый, черный для Note10+.

С 8 августа новинки станут доступны для предзаказа и первые покупатели в подарок получат часы Galaxy Watch Active.