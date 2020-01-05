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6 февраля : понедельник

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Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

06.01.2020 01:35

Samsung на выставке электроники CES 2020 представит два флагманских телевизора — Q900T и Q950T. Эти модели станут революционными на рынке телевизоров.
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T. Эта модель полностью лишена рамок вокруг экрана, а сама толщина панели не более 1,5 см.

Что касается рамок, то на изображении их не видно, но более подробно телевизор можно будет рассмотреть на выставке электроники, которая начнёт работать в понедельник. Там будет ясно, есть ли в новике рамки или компания смогла создать панель без них.


Помимо отсутствия рамок в телевизоре будет новейший процессор, который сможет разворачивать картинку в 8К даже из телевизионного сигнала или внешнего источника.

Корейская компания заявляет, что их новинки станут центром дома. Через телевизоры можно будет управлять любой «умной» техникой.

К тому же панель получила поддержку сразу трех голосовых помощников — Bixby, Google Assistant и Amazon Alexa.

В Q950T установили акустическую систему с технологией Object Tracking Sound Plus, которая обеспечивает эффект акустической системы 5.1. Также к телевизору можно подключить дополнительные саундбары.

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