Samsung представил защищённый смартфон Xcover 4s

После нескольких крупных утечек корейская компания Samsung представила свой новый защищенный смартфон Galaxy Xcover 4s.

Samsung Galaxy Xcover 4s во многом похож на предшественника — Galaxy Xcover 4 2017 года. Так, у смартфонов одинаковая внешность, дисплей и фронтальная камера.

Не стали в новом аппарате даже увеличивать объём батареи и он по-прежнему составляет 2800 мАч.

Сохранили и защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Первая обеспечивает защиту от воды, а вторая защита гарантирует работу аппарата даже если он упадёт с высоты 1,2 метра.



В корейской новинке установлен 5,0-дюймовый экран с разрешением 1280х720 пикселей. Фронтальная камера смартфона на 5 Мп, а задняя на 16 Мп.

Основное изменение в новинке произошло под «капотом», ведь теперь в смартфоне устанавливают восьмиядерный процессор.

Объём памяти тоже подрос – 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. В прошлой версии смартфона было 2/16 ГБ.

Работает Galaxy Xcover 4s под управлением Android 9.0 Pie. В Италии новинка стоит около 300 евро.