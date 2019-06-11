Samsung представил защищённый смартфон Xcover 4s

Samsung представил защищённый смартфон Xcover 4s11.06.2019 13:01
После нескольких крупных утечек корейская компания Samsung представила свой новый защищенный смартфон Galaxy Xcover 4s.
Samsung Galaxy Xcover 4s во многом похож на предшественника — Galaxy Xcover 4 2017 года. Так, у смартфонов одинаковая внешность, дисплей и фронтальная камера.
Не стали в новом аппарате даже увеличивать объём батареи и он по-прежнему составляет 2800 мАч.
Сохранили и защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Первая обеспечивает защиту от воды, а вторая защита гарантирует работу аппарата даже если он упадёт с высоты 1,2 метра.
В корейской новинке установлен 5,0-дюймовый экран с разрешением 1280х720 пикселей. Фронтальная камера смартфона на 5 Мп, а задняя на 16 Мп.
Основное изменение в новинке произошло под «капотом», ведь теперь в смартфоне устанавливают восьмиядерный процессор.
Объём памяти тоже подрос – 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. В прошлой версии смартфона было 2/16 ГБ.
Работает Galaxy Xcover 4s под управлением Android 9.0 Pie. В Италии новинка стоит около 300 евро.
Просмотры:Метки: Samsung, Samsung Xcover 4s