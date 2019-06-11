Samsung представил защищённый смартфон Xcover 4s

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Samsung представил защищённый смартфон Xcover 4s

11.06.2019 13:01

После нескольких крупных утечек корейская компания Samsung представила свой новый защищенный смартфон Galaxy Xcover 4s.
Samsung Galaxy Xcover 4s во многом похож на предшественника — Galaxy Xcover 4 2017 года. Так, у смартфонов одинаковая внешность, дисплей и фронтальная камера.

Не стали в новом аппарате даже увеличивать объём батареи и он по-прежнему составляет 2800 мАч.

Сохранили и защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Первая обеспечивает защиту от воды, а вторая защита гарантирует работу аппарата даже если он упадёт с высоты 1,2 метра.


В корейской новинке установлен 5,0-дюймовый экран с разрешением 1280х720 пикселей. Фронтальная камера смартфона на 5 Мп, а задняя на 16 Мп.

Основное изменение в новинке произошло под «капотом», ведь теперь в смартфоне устанавливают восьмиядерный процессор.

Объём памяти тоже подрос – 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. В прошлой версии смартфона было 2/16 ГБ.

Работает Galaxy Xcover 4s под управлением Android 9.0 Pie. В Италии новинка стоит около 300 евро.

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