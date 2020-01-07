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Samsung представил первых искусственных людей

07.01.2020 22:53

Анонс искусственного человека Neon от исследовательской лаборатории компании Samsung состоялся в конце прошлого года.
Корейский производитель полностью рассекретил свою инновационную программную разработку под названием Neon. Показ возможностей искусственного интеллекта состоялся на выставке CES 2020.

Изначально предполагали, что Neon это очередной голосовой помощник, но в Samsung сразу опровергли данную информацию.

Как оказалось Neon это система, позволяющая создать виртуального человека.

В будущем система Neon может полностью заменить телеведущих, онлайн-инструктор, актеров, консультантов и других людей.

В целом Neon может работать как чат-бот или виртуальный помощник, но с внешностью и эмоциями как у человека.

Пока система Neon находится на стадии разработки, но до конца года разработчик намерены запустить ее  тестирования.
В дальнейшем Neon станет коммерческим продуктом, доступным для всех желающих.

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