Samsung представил новое поколение модульных дисплеев Micro LED

Samsung представил новое поколение модульных дисплеев Micro LED07.01.2019 19:53
Samsung на CES 2019 привезла новое поколение модульных дисплеев Micro, причем технология была показана ровно год назад на этой же выставке.
Теперь производитель демонстрирует версию Micro LED с уменьшенным расстоянием между неорганическими светодиодами, за счет чего можно создавать панели любого формата и соотношения сторон без потери качества.
В 2019 году Samsung на выставке показала 4К панель с диагональю 75-дюймов. В принципе это уже домашнее решение, но производитель напомнил, что можно выпустить панели с учетом помещения.
Причем соотношения экрана могут быть любым, а зависит это от пожелания заказчика.
Micro LED это отдельные блоки с миллионами неорганических светодиодов красного, зеленого и синего цветов. В них нет рамок за счет чего можно создавать очень большие бесшовные экраны.
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