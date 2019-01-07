Samsung представил новое поколение модульных дисплеев Micro LED

Samsung на CES 2019 привезла новое поколение модульных дисплеев Micro, причем технология была показана ровно год назад на этой же выставке.

Теперь производитель демонстрирует версию Micro LED с уменьшенным расстоянием между неорганическими светодиодами, за счет чего можно создавать панели любого формата и соотношения сторон без потери качества.

В 2019 году Samsung на выставке показала 4К панель с диагональю 75-дюймов. В принципе это уже домашнее решение, но производитель напомнил, что можно выпустить панели с учетом помещения.

Причем соотношения экрана могут быть любым, а зависит это от пожелания заказчика.

Micro LED это отдельные блоки с миллионами неорганических светодиодов красного, зеленого и синего цветов. В них нет рамок за счет чего можно создавать очень большие бесшовные экраны.