Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Компания Samsung рассказала о новом Samsung Galaxy Xcover Pro, который является защищенным смартфоном и выйдет в продажу 31 января.

Новинка была продемонстрирована на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе. Модель выполнена по военному стандарту MIL-STD-810G, а это означает, что смартфон выдержит падения на твердую поверхность.

Также есть защита и по стандарту IP68. То есть Galaxy Xcover Pro разрабатывался с учетом эксплуатации в экстремальных условиях.

В устройстве реализовали тип экрана Infinity-O, который имеет диагональ 6,3 дюйма и соотношение сторон 20:9.

В левом верхнем углу имеется отверстие под 13 Мп селфи-камеру, а на задней панели предлагают сдвоенную камеру с датчиками на 25 и 8 Мп.

Работает смартфон на процессоре Exynos 9611 и выйдет в версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Из коробки он будет работать под управлением Android 9.0 Pie, но позже он получит обновление до Android 10. Емкость батареи составит 4 050 мАч. Оценили защищенный смартфон в 499 долларов.