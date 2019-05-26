Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S1026.05.2019 22:19
Samsung решила воспользоваться случаем и предложила пользователям Huawei возможность обменять свой смартфон с доплатой на новый Galaxy.
В Сингапуре корейский производитель запустил предложение Trade-in. В его рамках клиентам предлагают сдать Huawei или Honor, доплатить и получить Samsung Galaxy S10.
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Ритейлер не стал мелочится и на некоторые модели скидка составляет 290 долларов.
Amazon устроила грандиозную распродажу смартфонов Huawei и Honor
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