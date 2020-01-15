Samsung поможет покупатели сделать из упаковки телевизора мебель

Samsung предлагает покупателям их телевизоров из упаковочной коробки сделать мебель.

Такой подход позволит избежать утилизации картона и использовать его для других целей. В компании разработали упаковку Eco-Package.

С виду это обычная упаковка для телевизора, но за счет нанесённых на нее точек на ней можно расчертить детали и собрать их в предмет интерьера.

Компания подготовила несколько шаблонов, среди которых есть небольшая тумбочка, журнальный столик и даже дом для кошки.

Для того, чтобы создать мебель, нужно смартфоном отсканировать QR-код, расположенный в коробке и следовать дальнейшей инструкции отображаемой на экране смартфона.

По заявлению производителя на трансформацию коробки в мебель для дома потребуется около 30-40 минут.