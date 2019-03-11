Samsung поможет Apple и Google создать смартфоны с гибким экраном

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12 апреля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Samsung поможет Apple и Google создать смартфоны с гибким экраном

11.03.2019 19:01

Samsung Display является одной из самых передовых компаний в мире, к тому же она занимается выпуском различных дисплеев, включая гибкие. 

Они применяются на устройствах от Samsung, а также поставляются другим компаниям.

По слухах Samsung Display сейчас ведет переговоры о поставке гибких дисплеев для смартфонов от Apple, причем корейская компания уже даже отправила «яблочной» компании первые образцы гибких экранов.

Ранее сообщалось, что Samsung намерена предлагать Apple и Google гибкие дисплеи диагональю 7,2-дюйма, и это при том, что в Samsung Galaxy Fold установлен 7,3-дюймовый гибкий экран.

Эксперты отмечают, что Apple придется в любом случае выпускать устройство с гибким экраном, так как уже в 2019 году в продаже появятся гибкие смартфоны от Huawei и Samsung. Также ожидается презентация таких смартфонов от Xiaomi, Oppo, Motorola, TCL.

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