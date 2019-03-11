Samsung поможет Apple и Google создать смартфоны с гибким экраном

Samsung Display является одной из самых передовых компаний в мире, к тому же она занимается выпуском различных дисплеев, включая гибкие.

Они применяются на устройствах от Samsung, а также поставляются другим компаниям.

По слухах Samsung Display сейчас ведет переговоры о поставке гибких дисплеев для смартфонов от Apple, причем корейская компания уже даже отправила «яблочной» компании первые образцы гибких экранов.

Ранее сообщалось, что Samsung намерена предлагать Apple и Google гибкие дисплеи диагональю 7,2-дюйма, и это при том, что в Samsung Galaxy Fold установлен 7,3-дюймовый гибкий экран.

Эксперты отмечают, что Apple придется в любом случае выпускать устройство с гибким экраном, так как уже в 2019 году в продаже появятся гибкие смартфоны от Huawei и Samsung. Также ожидается презентация таких смартфонов от Xiaomi, Oppo, Motorola, TCL.