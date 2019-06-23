Samsung показала свой огромный LED-экран на Таймс-сквер

Samsung Electronics является ведущим производителем дисплеев в мире, и недавно она закончила установку экрана на знаменитом здании Таймс-сквер в США.

Корейская компания на лицевой части небоскреба разместила панели общей площадью свыше 1100 квадратных метров.

Этот экран создавали из панелей моделей XPS 160 и XPS 080, и как отмечают в компании, новая рекламная панель создана для трансляции контента премиального качества.

Панели XPS 160 и XPS 080 оснащены новейшими светодиодами, которые показывают яркую насыщенную картинку в независимости от погодных условий.

Во сколько обошелся корейскому производителю дисплей не сообщается.

