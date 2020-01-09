Samsung показала SSD накопитель со сканером отпечатков пальцев

Samsung представила свой новый портативный SSD накопитель T7 Touch. Эту модель от внешних воздействий защитили алюминиевым корпусом, а для защиты данных установили сканер отпечатка пальца.

Заявлено, что накопитель весит всего 58 грамм, и он совместим со всеми популярными операционными системами включая Android.

Подключается T7 Touch через порт с поддержкой стандарта USB 3.2 Gen 2. Это обеспечивает скорость чтения 1050 МБ/с и скорости записи 1000 МБ/с.

На корпусе портативного SSD накопителя для контроля работы разместили световую индикацию. В продаже новинка будет доступна объёмом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Цены и точную дату продаж на T7 Touch пока не озвучили.