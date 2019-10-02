Samsung подвела первые итоги лизинговой программы смартфонов

Новая программа была запущена корейской компанией еще в прошлом году и теперь стали известны первые результаты.

Новая программа в России носит название Samsung Forward и предполагает не покупку нового смартфона, а аренду с ежемесячными платежами.

Сумма платежа зависит от выбранной модели устройства. Например, за флагманский Galaxy S10+ с 256 ГБ встроенной памяти нужно платить по 5 490 рублей в месяц.

Как рассказали журналистам «Ведомостей» представители компании, новой услугой воспользовались тысячи клиентов и ее популярность постепенно растет.

Отмечается, что лизинговая программа смартфонов создавалась в первую очередь для молодых людей, а наибольший интерес к ней проявляют, когда выходят новые модели смартфонов.

Преимуществом программы становится возможность смены одного смартфона на другой с доплатой 3 900 рублей.

Новой программой можно воспользоваться не только в фирменных магазинах компании, но и в крупных магазинах 76 городов России.