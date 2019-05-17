Samsung подготовила для Японии лимитированную серию Galaxy S10+

Новая специальная версия будет выпущена тиражом в количестве всего 10 тысяч экземпляров, а приурочена она к Летним Олимпийским играм 2020. Последние, как известно, будут проходить в следующем году в Токио.



Спецсерия создавалась для японского рынка им за его пределами она предлагаться не будет. Новинка получила полное название Galaxy S10+ Olympic Games Edition.

Ее характеристики полностью соответствуют Galaxy S10+, а вот внешнее оформление будет иными. В частности, смартфон выполнят в белом цвете с логотипом Олимпийских игр.

Такое же решение будет и в беспроводных наушниках, которые будут предложены в комплекте. Реализацией особых смартфонов в Японии будет заниматься оператор NTT DoCoMo.

Продажи запланированы на конец июля. Предварительная стоимость составит около 1000 долларов.