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Samsung перенесла дату презентации Galaxy S11 и Galaxy Fold 2

26.12.2019 20:47

Ранее инсайдеры сообщали, что новые флагманские смартфоны от Samsung будут представлены 18 февраля.

Через неделю после их презентации начнет работать ежегодная международная выставка MWC 2020, на которой будет показано большое количество новых цифровых решений и смартфонов.

По новым слухам, компания Samsung изменила дату презентации Galaxy S11 и абсолютно новой модели Galaxy Fold. По некоторым данным анонс перенесли на более ранний срок – 11 февраля.

Насколько данная информация верна, пока неизвестно, ведь корейский производитель еще официально не объявлял дату презентации смартфонов, и это будет сделано только в следующем году.

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