Samsung патентует вертикальный вырез в экране смартфона

Samsung патентует вертикальный вырез в экране смартфона23.10.2019 17:52
Корейский производитель электроники запатентовал новое решение для смартфонов, которое уже показали на рендерах, основанных на патентных изображениях.
Samsung патентует вертикальный вырез в экране для складного смартфона.
Патент был обнаружен на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
Можно предположить, что такое решение появится уже в новом поколении Galaxy Fold. В нем будет камера с тремя датчиками, расположенная вертикально. Также упоминается и горизонтальный вырез.
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