Samsung патентует вертикальный вырез в экране смартфона

Корейский производитель электроники запатентовал новое решение для смартфонов, которое уже показали на рендерах, основанных на патентных изображениях.



Samsung патентует вертикальный вырез в экране для складного смартфона.

Патент был обнаружен на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Можно предположить, что такое решение появится уже в новом поколении Galaxy Fold. В нем будет камера с тремя датчиками, расположенная вертикально. Также упоминается и горизонтальный вырез.