Новые патенты компании Samsung появились в базе интеллектуальной собственности Кореи.

В новом патенте Samsung показывает необычное и довольно странное решение дизайна смартфона.

В частности, в заявке показан дизайн аппараты с выступающим за пределы корпуса вырезом, в котором расположили датчики и фронтальную камеру.

В данном случае речь не идет о выдвижной камере. Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами, но не факт, что подобное устройство когда-либо будет выпущено.

Стоит отметить, что Samsung не первая компания, которая запатентовала подобное решение, но при этом еще никто такой аппарат не выпустил.