Samsung отправила на тесты китайским компаниям 5G-модем Exynos 5100

Samsung отправила на тесты китайским компаниям 5G-модем Exynos 510029.06.2019 16:01
Samsung для работы смартфонов в сетях пятого поколения разработала собственный модем Exynos 5100, но пока он устанавливается только в устройства корейского производителя.
По новым данным, он может появится и в аппаратах других компаний. Источник сообщает, что Exynos 5100 уже есть в лабораториях китайских производителей смартфонов, включая Oppo и Vivo.
То есть корейская компания отправила для ознакомления и тестирования 5G-модем своим конкурентам.
5G-модем есть у Qualcomm и MediaTek, но эти компании могут не удовлетворить спрос, поэтому китайские производители ищут альтернативные решения, и среди них как раз может выступить Exynos 5100 от Samsung.
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