Samsung отправила на тесты китайским компаниям 5G-модем Exynos 5100

Samsung для работы смартфонов в сетях пятого поколения разработала собственный модем Exynos 5100, но пока он устанавливается только в устройства корейского производителя.

По новым данным, он может появится и в аппаратах других компаний. Источник сообщает, что Exynos 5100 уже есть в лабораториях китайских производителей смартфонов, включая Oppo и Vivo.

То есть корейская компания отправила для ознакомления и тестирования 5G-модем своим конкурентам.

5G-модем есть у Qualcomm и MediaTek, но эти компании могут не удовлетворить спрос, поэтому китайские производители ищут альтернативные решения, и среди них как раз может выступить Exynos 5100 от Samsung.