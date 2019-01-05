Samsung открыла научно-исследовательский институт пыли05.01.2019 18:28
В этом институте будут разрабатывать новые технологии и датчики обнаружения мелкой пыли, которая способна без проблем проникать в кровь человека.
Samsung открыла научно-исследовательский институт пыли, созданный в рамках института Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Возглавляет этот институт SAIT Сон-Ву Хван (Hwang Sung-woo).
В нем намерены производить датчики и фильтры, способные обнаружить и задержать частицы пыли размером не более P2.5.
К разработкам намерены привлекать и сторонних участников.
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