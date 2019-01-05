В этом институте будут разрабатывать новые технологии и датчики обнаружения мелкой пыли, которая способна без проблем проникать в кровь человека.

Samsung открыла научно-исследовательский институт пыли, созданный в рамках института Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Возглавляет этот институт SAIT Сон-Ву Хван (Hwang Sung-woo).

В нем намерены производить датчики и фильтры, способные обнаружить и задержать частицы пыли размером не более P2.5.

К разработкам намерены привлекать и сторонних участников.