Samsung отказывается от своих чипов Exynos во флагманах

Samsung отказывается от своих чипов Exynos во флагманах12.12.2019 20:47
Южнокорейский производитель электроники будет все больше использовать во флагманских смартфонах процессоры Snapdragon.
Как известно, флагманы Samsung в зависимости от региона выходят с процессорами Exynos или Snapdragon, но критика поклонников компании привела к тому, что она откажется от своих чипов.
Так, будущие флагманы Galaxy S11 будут в большинстве регионов, включая внутренний для компании рынок, представлены с процессором Snapdragon 865.
По некоторым данным, топовый чип Exynos для флагманов предложат только в Европе, хотя данные инсайдеров по этому поводу разнятся.
В любом случае аппараты 18 февраля 2020 года будут представлены на большой пресс-конференции, на которой представители компании подтвердят или опровергнут вышеизложенную информацию.
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