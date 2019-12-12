Samsung отказывается от своих чипов Exynos во флагманах

Южнокорейский производитель электроники будет все больше использовать во флагманских смартфонах процессоры Snapdragon.

Как известно, флагманы Samsung в зависимости от региона выходят с процессорами Exynos или Snapdragon, но критика поклонников компании привела к тому, что она откажется от своих чипов.

Так, будущие флагманы Galaxy S11 будут в большинстве регионов, включая внутренний для компании рынок, представлены с процессором Snapdragon 865.

По некоторым данным, топовый чип Exynos для флагманов предложат только в Европе, хотя данные инсайдеров по этому поводу разнятся.

В любом случае аппараты 18 февраля 2020 года будут представлены на большой пресс-конференции, на которой представители компании подтвердят или опровергнут вышеизложенную информацию.