Samsung освоило массовое производство чипов с 5G

Samsung объявила об освоении производства 5G модемов для смартфонов, причем пока они будут устанавливаться только во флагманские модели.

Новый модуль связи создан на базе модема Exynos 5100 и передатчика Exynos RF 5500, а также модуля питания Exynos SM 5800.

Модем Exynos 5100 стал первым 5G модулем корейской компании. Его разработка была завершена в прошлом году и он способен работать в сетях 2G GSM и CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA и HSPA, 4G LTE, 5G sub-6GHz и mmWave.

Чип Exynos SM 5800 обеспечивает оптимальное питание 5G модемам и снижает энергопотребление в случае когда это возможно.

Стоит отметить, что 5G модем от Samsung уже устанавливается в смартфон Galaxy S10 5G.