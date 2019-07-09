Samsung опубликовала рекламное видео с новым Galaxy Note1009.07.2019 21:34
Несмотря на то, что новый фаблет и его старшая версия, о которой сегодня сообщали инсайдеры, будут представлены только 7 августа, компания Samsung уже начинает активную рекламную кампанию.
Сегодня Samsung опубликовала рекламное видео с новым Galaxy Note10, в котором производитель намекает на возможность использования фаблета вместо нескольких устройств.
То есть, Galaxy Note10 способен заменить компьютер, а также фотокамеру, игровой и даже защищенный смартфон.
Впрочем, до официальной премьеры Samsung опубликует еще не одно изображение и видео, в которых будет раскрывать особенности устройства.
Say goodbye to hassle, and hello to powerful!
Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!
See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz
— Samsung Indonesia (@samsungID) 8 июля 2019 г.
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