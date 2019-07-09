Несмотря на то, что новый фаблет и его старшая версия, о которой сегодня сообщали инсайдеры, будут представлены только 7 августа, компания Samsung уже начинает активную рекламную кампанию.

Сегодня Samsung опубликовала рекламное видео с новым Galaxy Note10, в котором производитель намекает на возможность использования фаблета вместо нескольких устройств.

То есть, Galaxy Note10 способен заменить компьютер, а также фотокамеру, игровой и даже защищенный смартфон.

Впрочем, до официальной премьеры Samsung опубликует еще не одно изображение и видео, в которых будет раскрывать особенности устройства.