Samsung объявила о закрытии линейки смартфонов Galaxy J

Инсайдеры давно сообщали, что компания Samsung закроет линейку недорогих смартфонов Galaxy J. Теперь эта информация официально подтверждена самой компанией.

На рынке Galaxy J сменила серия Galaxy A, в которой уже есть модели Galaxy A10, A20, A30, A50 и A70. Завтра будут представлены еще новые смартфоны обновленной линейки и по слухам будет показан A90.

Samsung на своем YouTube-канале показала новый рекламный ролик, в котором попрощались с Galaxy J и поприветствовали Galaxy A.

В целом реклама посвящена моделям Galaxy A30 и Galaxy A50 и в ней показали все основные преимущества смартфонов.

Стоит отметить, что серия Galaxy A создана для конкуренции с китайскими смартфонами начального и среднего уровня.

