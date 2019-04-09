Samsung объявила о закрытии линейки смартфонов Galaxy J

Samsung объявила о закрытии линейки смартфонов Galaxy J09.04.2019 10:30
Инсайдеры давно сообщали, что компания Samsung закроет линейку недорогих смартфонов Galaxy J. Теперь эта информация официально подтверждена самой компанией.
На рынке Galaxy J сменила серия Galaxy A, в которой уже есть модели Galaxy A10, A20, A30, A50 и A70. Завтра будут представлены еще новые смартфоны обновленной линейки и по слухам будет показан A90.
Samsung на своем YouTube-канале показала новый рекламный ролик, в котором попрощались с Galaxy J и поприветствовали Galaxy A.
В целом реклама посвящена моделям Galaxy A30 и Galaxy A50 и в ней показали все основные преимущества смартфонов.
Стоит отметить, что серия Galaxy A создана для конкуренции с китайскими смартфонами начального и среднего уровня.
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