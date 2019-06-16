Samsung объявила о старте продаж в России красных Galaxy S10 и S10+

На российском рынке в продажу поступают новые версии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+.

Эти вариант отличается цветом корпуса, который назвали Royal red – королевский красный.

Теперь в цветовой гамме, представленном черным, серым и белым вариантом, появилась яркая расцветка.

Стоимость смартфонов в новом цвете осталась неизвестной — 68 990 и 76 990 рублей за младшую и старшую версии.