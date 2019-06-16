Samsung объявила о старте продаж в России красных Galaxy S10 и S10+16.06.2019 21:48
На российском рынке в продажу поступают новые версии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+.
Эти вариант отличается цветом корпуса, который назвали Royal red – королевский красный.
Теперь в цветовой гамме, представленном черным, серым и белым вариантом, появилась яркая расцветка.
Стоимость смартфонов в новом цвете осталась неизвестной — 68 990 и 76 990 рублей за младшую и старшую версии.
В России начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
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