Samsung Note 10 Lite станет доступен для заказа 21 января

В начале месяца корейская компания представила новые смартфоны Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite.

Еще в день презентации были озвучены российские цены на смартфоны, но точной даты старта продаж пока не назвали.

Ресурсу 91mobiles пишет, что старт продаж Galaxy S10 Lite намечен на 21 января, а вот в магазины смартфон поступит в середине февраля.

В Galaxy S10 Lite установили процессор Snapdragon 855, который дополняет ОЗУ объемом на 6 или 8 ГБ. Такая модель в России будет продаваться за 44 990 рублей.

Устройство получило 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей с отверстием по центру верхней части, в котором расположена одинарная фронтальная камера с датчиком на 32 Мп. Сам дисплей получил разрешение 2400х1080 пикселей.

Под матрицей экрана установлен сканер отпечатка пальца. На тыльной стороне в большом прямоугольном блоке смартфона находится тройная камера идентичная Galaxy A51.

Основной датчик камеры на 48 Мп, а помогает ему сверхширокоугольная на 12 Мп и для макросьемки используется 5 Мп фотосенсор.