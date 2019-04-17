Samsung назвала цены на ремонт экранов линейки Galaxy S10

Судя по официальным данным о стоимости замены экранов в Galaxy S10, их замена все-таки обойдется дешевле, чем повреждения экранов у устройств Apple.

Компания Samsung официально назвала цены на ремонт экранов смартфонов линейки Galaxy S10, а еще была озвучила стоимость замены стекла задней панели.

Последняя обойдется владельцам смартфонов Galaxy S10e, S10 или S10 + в 99 долларов не зависимо от модели.

При этом замена экрана для самой младшей модели оценена в 199 долларов. Владельцам смартфонов Galaxy S10 замена дисплея обойдется уже в 249 долларов, а вот для Galaxy S10 + ремонт экрана обойдется 269 долларов.