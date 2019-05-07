Южнокорейской компании требуется время, чтобы доработать свой гибкий смартфон Galaxy Fold.

В связи с необходимостью доработок, компания отменила ранее запланированный на конец апреля старт продаж и недавно сообщила, о том, что первые партии смартфона поступят в продажу во второй половине года.

Точные сроки запуска в компании назвать затрудняются. Между тем, Samsung начнет отменять предзаказы на гибкий Galaxy Fold, о чем уже начали уведомлять клиентов, успевших оформить заказ.

Письма уже рассылают клиентам на территории США. В письме Samsung обращается к клиентам следующим образом:

«Если мы не получим от вас ответа и не отправим ваш заказ до 31 мая, он будет автоматически отменен».