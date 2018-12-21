Samsung начала производство смартфонов Galaxy S10 на месяц раньше

Samsung приступила к производству новых флагманских смартфонов Galaxy S и если эти слухи верны, то компания приступила к сборке новой линейки на месяц раньше обычного.

Смартфоны Samsung Galaxy S должны быть представлены на выставке Mobile World Congress в феврале. По последним данным на MWC будет проведена публичная презентация. При этом онлайн показ Galaxy S проведут немного раньше.

Такие изменения компания делает с целью привлечения интереса к своим новым флагманским устройствам.

Ранее сообщалось, что юбилейная серия Galaxy S получит четыре модели, одна из которых будет «бюджетной», а другая с поддержкой 5G.