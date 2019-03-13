Samsung начала продажи смартфона Galaxy Xcover 4 в РФ спустя два года

Samsung на российский рынок спустя два года после презентации решила привезти свой защищенный смартфон Galaxy Xcover 4.

Эта модель была представлена еще в 2017 году, но до российского рынка она добралась только сейчас, причем корейский производитель оценил ее в 24 тыс. рублей.

Samsung Galaxy Xcover 4 не обладает выдающимися характеристиками и в первую очередь этот аппарат будет интересен тем, кто работает в секторе тяжелой промышленности.

Смартфон получил защиту по стандарту IP68, поэтому он способен пробыть под водой на глубине до одного метра до 30 минут.

Смартфон Galaxy Xcover 4 еще сертифицировали по стандарту MIL-STD810G. Что касается технических характеристик аппарата, то в нем установлена батарея на 2800 мАч, процессор Exynos 75702 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Пятидюймовый экран защищенного устройства адаптирован для работы в перчатках. Стоит отметить, что в Samsung Galaxy Xcover 4 есть модуль NFC, а работает аппарат под управлением ОС Android 8.1 Oreo.