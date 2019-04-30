Samsung начала продажи недорогого фитнес-браслета Galaxy Fit-e

Samsung объявила о старте продаж доступного фитнес-браслета Galaxy Fit-e, который можно купить у партнеров компании за 2 990 рублей.

Презентация Samsung Galaxy Fit-e прошла в феврале, а теперь он добрался до российского рынка. Носимое устройство доступно в следующих расцветках: Оникс, Молоко и Лимонник.



В браслете предустановлены сразу несколько режимов тренировок — он может отслеживать качество сна и его фазы, а также следить за пульсом.

В Galaxy Fit-e установлен монохромный экран с разрешением 128х64 точек, а диагональ экрана составляет 0,74 дюйма.

По заявлению производителя, встроенной в фитнес-браслет батареи на 70 мАч хватит на 7 дней работы. В браслете еще можно менять ремешки, а еще он не боится воды.