Samsung начала обновлять до Android Pie бюджетные модели Galaxy J4+ и Galaxy J6+

Samsung в 2019 году начала активно развивать линейку бюджетных и среднебюджетных смартфонов. Это произошло после того, как она потеряла лидерство в данных сегментах, уступив свои позиции китайским компаниям.

Также корейский производитель активно начал обновлять свои смартфоны на новый Android.

Все это делается, чтобы показать текущим клиентам, что они сделали правильный выбор, остановив его на смартфоне от Samsung.

Также это повлияет на новых покупателей, ведь каждый пользователь желает, чтобы его смартфон работал на актуальной прошивке с новыми возможностями.

Сейчас Samsung решила до Android Pie обновить смартфоны Galaxy J4+ и Galaxy J6+, а они являются бюджетными смартфонами по меркам корейского производителя.

Новую прошивку с новой оболочкой One UI и апрельским патчем безопасности уже могут скачать жители Вьетнама, Таиланда, Индии, Германии и Ирака.