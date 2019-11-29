Samsung начала обновлять до Android 10 флагманы Galaxy S10

Недавно стало известно, что компания Samsung обновит до новой версии Android около 30 своих устройств, в числе которых смартфоны и планшеты.

При этом появились первые сообщения о распространении стабильной версии Android 10 для флагманских смартфонов.

Первыми обновление до Android 10 получили владельцы смартфонов Galaxy S10, S10e и S10+ в Германии. В ближайшее время обновляться начнут смартфоны в других странах.

Наряду с этим на сайте Sammobile были опубликованы архивы с прошивками Galaxy S10, которые могу позволит вручную обновится другим пользователям до новой прошивки, однако лучше всего дождаться официально запуска.

Напомним, что на базе Android 10 компания создала оболочку OneUI 2.0, в которой предлагают обновленный интерфейс, новые функции, расширенные настройки и многое другое.