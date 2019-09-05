Samsung на IFA 2019 представила защищенный планшет со стилусом

Samsung на выставку IFA 2019 в Берлин привезла защищенный планшет Galaxy Tab Active Pro со стилусом.

Новый планшетный компьютер разрабатывали для корпоративных пользователей, но он будет доступен в магазинах наряду с другими устройствами компании Samsung.

Galaxy Tab Active Pro получил защищенный корпус, который не боится падений с небольшой высоты и воды.

В планшете установили 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920х1200 точек и поддержкой пера S Pen, которое крепится в планшете сбоку. На задней панели разместили 13 Мп камеру, а с лицевой стороны установили фотодатчик на 8 Мп.



В основе новинки установлен процессор от Qualcomm. Оперативной памяти в Galaxy Tab Active Pro используется 4 ГБ, а постоянной 64 ГБ.

Также есть слот для карт памяти формата microSD. Батарея в новинке на 7600 мАч. В продажу планшет поступит под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой.

В Европе Galaxy Tab Active Pro будет предлагаться в двух вариантах с Wi-Fi и LTE. Первый оценили в 599 евро, а второй в 679 евро.