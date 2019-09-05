Samsung на IFA 2019 представила защищенный планшет со стилусом

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6 октября : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Samsung на IFA 2019 представила защищенный планшет со стилусом

05.09.2019 23:16

Samsung на выставку IFA 2019 в Берлин привезла защищенный планшет Galaxy Tab Active Pro со стилусом.
Новый планшетный компьютер разрабатывали для корпоративных пользователей, но он будет доступен в магазинах наряду с другими устройствами компании Samsung.

Galaxy Tab Active Pro получил защищенный корпус, который не боится падений с небольшой высоты и воды.

В планшете установили 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920х1200 точек и поддержкой пера S Pen, которое крепится в планшете сбоку. На задней панели разместили 13 Мп камеру, а с лицевой стороны установили фотодатчик на 8 Мп.


В основе новинки установлен процессор от Qualcomm. Оперативной памяти в Galaxy Tab Active Pro используется 4 ГБ, а постоянной 64 ГБ.

Также есть слот для карт памяти формата microSD. Батарея в новинке на 7600 мАч. В продажу планшет поступит под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой.

В Европе Galaxy Tab Active Pro будет предлагаться в двух вариантах с Wi-Fi и LTE. Первый оценили в 599 евро, а второй в 679 евро.

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