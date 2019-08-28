Samsung на IFA 2019 покажет крупную бытовую технику

В Берлин на выставку IFA 2019 компания Samsung привезет новую бытовую технику.

Компания объявила, что на выставке будет представлен холодильник, индукционная варочная панель, посудомоечная машина и духовой шкаф.

На площадке корейская компания покажет холодильник с модульным дизайном, в котором будет несколько вариантов исполнения размещения дверей — от 1 до 4 шт. В общей сложности модель получит восемь вариантов.

Причем фасад холодильника может быть выполнен из металла или стекла. Палитра фасадов будет представлена тремя цветами для металла, четырьмя для матового стекла и двумя для глянцевого.

Про духовой шкаф известно, что в нем можно будет одновременно готовить два блюда, а это стало возможно благодаря функции Dual Cook Steam