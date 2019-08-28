Samsung на IFA 2019 покажет крупную бытовую технику

Samsung на IFA 2019 покажет крупную бытовую технику28.08.2019 18:54
В Берлин на выставку IFA 2019 компания Samsung привезет новую бытовую технику.
Компания объявила, что на выставке будет представлен холодильник, индукционная варочная панель, посудомоечная машина и духовой шкаф.
На площадке корейская компания покажет холодильник с модульным дизайном, в котором будет несколько вариантов исполнения размещения дверей — от 1 до 4 шт. В общей сложности модель получит восемь вариантов.
Причем фасад холодильника может быть выполнен из металла или стекла. Палитра фасадов будет представлена тремя цветами для металла, четырьмя для матового стекла и двумя для глянцевого.
Про духовой шкаф известно, что в нем можно будет одновременно готовить два блюда, а это стало возможно благодаря функции Dual Cook Steam
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