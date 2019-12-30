Samsung на CES 2020 покажет по-настоящему безрамочный телевизор

Samsung в начале января на выставке CES 2020 покажет телевизор, в котором полностью отсутствуют рамки.

На выставке электроники будет продемонстрирован серийный вариант телевизора, а его производство начнется в феврале.

Без рамок будут предлагаться панели с диагональю свыше 65 дюймов, и как пишет источник со ссылкой на сотрудника компании, который работал над безрамочными телевизорами, при разработке панелей использовали оборудование Shinsegye Engineering и комплектующие от Taewha Precision.

О возможной стоимости безрамочных телевизоров пока ничего не сообщается. Известно, что они будут относиться к премиальному сегменту, а значит их цена будет высокой.