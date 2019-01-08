Представлен новый игровой ноутбук Samsung Notebook Odyssey

На CES 2019 компания Samsung привезла новый игровой ноутбук Notebook Odyssey. Пока компания не стала раскрывать цену на эту модель, но было объявлено, что она скоро поступит в продажу.

Samsung Notebook Odyssey один из первых ноутбуков, который получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080, которую представили буквально вчера.

Также в игровом ноутбуке установили шестиядерный профессор Core i7 восьмого поколения и SSD с памятью NVMe.

Возможна установка двух таких SSD на 256 ГБ каждый. Будет еще предлагаться версия с обычным жестким диском на 1 ТБ. Оперативной памяти в ноутбуке 16 ГБ. Экран в корейской новинке 15,6-дюймовый с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.



Для подключения периферийных устройств в ноутбуке есть USB Type-C, USB 3.0 и HDMI. Также предусмотрен гигабитный Ethernet разъём и Wi-Fi.

Не забыли в ноутбуке подсветку клавиатуры и мощные динамики с технологией Dolby Atmos. Размеры модели составляют — 357,6х270,5х19,9 мм, вес 2,4 килограмма.