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8 февраля : вторник

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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

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В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

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Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

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Представлен новый игровой ноутбук Samsung Notebook Odyssey

08.01.2019 17:23

На CES 2019 компания Samsung привезла новый игровой ноутбук Notebook Odyssey. Пока компания не стала раскрывать цену на эту модель, но было объявлено, что она скоро поступит в продажу.

Samsung Notebook Odyssey один из первых ноутбуков, который получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080, которую представили буквально вчера.

Также в игровом ноутбуке установили шестиядерный профессор Core i7 восьмого поколения и SSD с памятью NVMe.

Возможна установка двух таких SSD на 256 ГБ каждый. Будет еще предлагаться версия с обычным жестким диском на 1 ТБ. Оперативной памяти в ноутбуке 16 ГБ. Экран в корейской новинке 15,6-дюймовый с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.


Для подключения периферийных устройств в ноутбуке есть USB Type-C, USB 3.0 и HDMI. Также предусмотрен гигабитный Ethernet разъём и Wi-Fi.

Не забыли в ноутбуке подсветку клавиатуры и мощные динамики с технологией Dolby Atmos. Размеры модели составляют — 357,6х270,5х19,9 мм, вес 2,4 килограмма.

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