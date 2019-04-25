Samsung на базе Ethereum разрабатывает собственную криптовалюту

Samsung намерена выйти на рынок криптовалют и по слухам она сейчас занимается разработкой альткоина на базе блокчейна Ethereum.

О создании новой криптовалюты узнал портал CoinDesk. Как сообщается, корейский производитель бытовой и цифровой техники создает собственную криптовалюту.

Ее разрабатывают на технологии Ethereum и она будет, как и большинство альткоинов, торговаться на бирже.

Какое название будет носить токен и когда он выйдет на рынок неизвестно, а пока криптовалюта тестируется внутри компании.