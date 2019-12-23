Samsung на 50% увеличит время работы своих «убийц» AirPods

Недавно стало известно, что Samsung в следующем году представит новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.

В Сети было опубликовано изображение новых наушников, а теперь появились данные про их батарею.

На официальном схематическом изображении можно увидеть, что кейс оснастят аккумулятором на 600 мАч.

У регулятора FCC в документе еще указали, что каждый наушник получит встроенный аккумулятор на 150 мАч.

Это существенно увеличит время автономной работы наушников. Предположительно на одном заряде они проработают на 50% дольше, чем текущие Galaxy Buds.

Напомним, презентация Galaxy Buds+, а также смартфонов серии Galaxy S11 состоится 18 февраля 2020 года в Сан-Франциско.