Samsung на 50% увеличит время работы своих «убийц» AirPods

Samsung на 50% увеличит время работы своих «убийц» AirPods23.12.2019 11:17
Недавно стало известно, что Samsung в следующем году представит новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.
В Сети было опубликовано изображение новых наушников, а теперь появились данные про их батарею.
На официальном схематическом изображении можно увидеть, что кейс оснастят аккумулятором на 600 мАч.
У регулятора FCC в документе еще указали, что каждый наушник получит встроенный аккумулятор на 150 мАч.
Это существенно увеличит время автономной работы наушников. Предположительно на одном заряде они проработают на 50% дольше, чем текущие Galaxy Buds.
Напомним, презентация Galaxy Buds+, а также смартфонов серии Galaxy S11 состоится 18 февраля 2020 года в Сан-Франциско.
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